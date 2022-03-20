Прем'єр-міністр Великої Британії розповів: Зеленський відразу дав зрозуміти, що не покине свою країну у важкий для неї час. Президент відчував обов'язок перед народом.

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Зеленський заявив, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися в Україні, щоб подбати про людей,

– наголосив Джонсон.

Зеленський раніше розповів, що евакуацію йому пропонували також США. Український лідер зауважив, що вони погано про нього думали. Водночас президент наголосив: він це пробачив.

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