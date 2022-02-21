Джонсон срочно прервал собственный брифинг, чтобы позвонить Зеленскому

Борис Джонсон 21 февраля вышел к журналистам на брифинг. Однако премьер-министру Великобритании пришлось срочно позвонить Владимиру Зеленскому.

Британский политик решил поддержать украинского коллегу на фоне признания Россией боевиков из Донбасса. Поэтому даже собственный брифинг пришлось отложить.

Я иду говорить с Зеленским и выразить ему поддержку Великобритании,

– сказал премьер.

Джонсон прервал собственный брифинг, чтобы поговорить с Зеленским: видео

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