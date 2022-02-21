Британський політик вирішив підтримати українського колегу на тлі визнання Росією бойовиків з Донбасу. Тому навіть власний брифінг довелося відкласти.

До теми Готові показати, що таке декомунізація, – Путін з відвертими погрозами звернувся до українців

Я йду говорити із Зеленським і висловити йому підтримку Великої Британії,

– сказав прем'єр.

Джонсон перервав власний брифінг, аби поговорити з Зеленським: відео

Останні новини про російську загрозу

Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав фейкові республіки на окупованому Донбасі. Крім того, він почав відкрити погрожувати Україні та цинічно закликав "негайно припинити бойові дії". Хоча саме Росія й обстрілює населенні пункти на інфраструктуру Донбасу.

В Україні за фактом визнання квазіреспублік кримінальні справи за статтею про заклики до зміни меж території держави.

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