Джонсон возглавит партийную группу по поддержке Украины в британском парламенте

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.

Нынешний глава группы, экс-министр культуры Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике во время съезда Консервативной партии. Это будет первая новая должность Джонсона после того, как он покинул пост премьер-министра в прошлом месяце.

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Джонсон – во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа,

– подчеркнул Джон Виттингдейл.

Сам Джонсон не принимал участия в мерах, но Виттингдейл передал от него обращение, в котором говорилось о непреклонной поддержке Украины.

Кратко о помощи Великобритании

Великобритания с начала полномасштабного вторжения стала крепким союзником Украины, а Борис Джонсон стал олицетворением этой помощи.

За время войны правительство Джонсона выделило Украине военную и финансовую помощь примерно на 3 миллиарда долларов. Великобритания предоставила Украине реактивные системы залпового огня M270, ракеты Brimstone.

Великобритания ввела санкции против более 1100 граждан и более 100 компаний, связанных с Россией.

Правительство страны также разработало программу для украинских беженцев "Дом для Украины". Британцам предлагали принять украинцев минимум на полгода. Принять украинцев согласились 100 тысяч британцев.

Беженцам из Украины разрешили жить и работать в Британии до 3 лет. Им выдавали пособие.

За время вторжения Джонсон три раза приезжал в Киев. Последний раз – на День Независимости Украины.

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