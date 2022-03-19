Джонсон выступил против улучшения отношений с Россией после войны

Завершение войны в Украине не станет для России стартом возобновления отношений с цивилизованным миром. Оккупанты показали, что пренебрегают всеми возможными законами и нормами.

Английский премьер-министр Борис Джонсон против улучшения отношений с Россией даже после войны. Россия отвернулась от демократического мира, так что делать ей шаг навстречу не стоит.

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"Это было бы ошибкой"

По мнению Джонсона, Путин решил напасть на Украину, потому что свободное и демократическое государство – прямая угроза системе российского управления. Россия боится свободных людей.

По мнению Джонсона, западный мир больше не может иметь дело с Россией в ближайшем будущем даже после завершения войны.

Возобновление отношений с Путиным значило бы снова совершить такую ​​же ошибку, как после вторжения в Грузию,

– сказал он.

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