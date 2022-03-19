Джонсон выступил против улучшения отношений с Россией после войны
Источник:Daily Mail
Завершение войны в Украине не станет для России стартом возобновления отношений с цивилизованным миром. Оккупанты показали, что пренебрегают всеми возможными законами и нормами.
Английский премьер-министр Борис Джонсон против улучшения отношений с Россией даже после войны. Россия отвернулась от демократического мира, так что делать ей шаг навстречу не стоит.
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"Это было бы ошибкой"
По мнению Джонсона, Путин решил напасть на Украину, потому что свободное и демократическое государство – прямая угроза системе российского управления. Россия боится свободных людей.
По мнению Джонсона, западный мир больше не может иметь дело с Россией в ближайшем будущем даже после завершения войны.
Возобновление отношений с Путиным значило бы снова совершить такую же ошибку, как после вторжения в Грузию,
– сказал он.
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