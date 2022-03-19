Англійський прем'єр-міністр Борис Джонсон проти покращення стосунків з Росією навіть після війни. Росія відвернулася від демократичного світу, тож робити їй крок назустріч не варто.

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"Це було б помилкою"

На думку Джонсона, Путін вирішив напасти на Україну, тому що вільна та демократична держава – пряма загроза системі російського управління. Росія боїться вільних людей.

На думку Джонсона, західний світ більше не може мати справ з Росією у найближчому майбутньому навіть після завершення війни.

Відновлення відносин з Путіним означало б знову зробити таку саму помилку, як після вторгнення в Грузію,

– сказав він.

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