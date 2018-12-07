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      Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе

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      41-в президента США похоронили в Техасе
      41-в президента США похоронили в Техасе / Фото из открытых источников

      Экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который умер 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.

      Об этом сообщило издание ABCNews.

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      41-в президента США похоронили с воинскими почестями в городе Колледж-Стейшн на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. На закрытой церемонии присутствовали родные покойного, включая его старшего сына, 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, священники, а также рота почетного караула в сопровождении военного оркестра.

      Джорджа Буша-старшего похоронили рядом с его женой Барбарой, которая умерла в апреле этого года, и с их дочерью Робин, умершей от лейкемии в трехлетнем возрасте в 1953 году.

      В Колледж-Стейшн тело экс-президента из Хьюстона доставили на специальном поезде. До этого с Бушем попрощались в Вашингтоне: гроб с его телом был выставлен в ротонде Капитолия, куда пришли тысячи американцев, а затем в кафедральном соборе, где прошло отпевание.

      Смотрите видео: Тело Джорджа Буша-старшего доставили в Колледж-Стейшн

      От чего умер Джордж Буш-старший?Экс-президент США имел серьезные проблемы со здоровьем. В течение этого 2018 года его минимум дважды госпитализировали.

      Впервые бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля. Причиной стало инфекционное заболевание крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.

      Второй раз 41-го президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давление и общего недомогания 28 мая.

      В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

      1 декабря 41-й президент США Джордж Буш-старший, занимавший эту должность с 1989 по 1993 год, на 95-м году жизни умер.

      Теги: Техас Новости США
      Источник: 24 Канал
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