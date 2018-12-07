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      Джорджа Буша-старшого поховали у Техасі

      7 Читать новость на русском
      41-о президента США похоронили у Техасі
      41-о президента США похоронили у Техасі / Скріншот

      Екс-президента США Джорджа Буша-старшого, який помер 30 листопада, поховали у четвер увечері в Техасі.

      Про це повідомило видання ABCNews.

      Читайте також: Похорон Буша-старшого: Трампу не дали виголосити жалобну промову

      41-о президента США поховали з військовими почестями у місті Колледж-Стейшн на території президентської бібліотеки його імені при Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університеті. На закритій церемонії були присутні рідні покійного, включаючи його старшого сина, 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, священики, а також рота почесної варти у супроводі військового оркестру.

      Джорджа Буша-старшого поховали поряд з його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і з їхньою дочкою Робін, яка померла від лейкемії у трирічному віці в 1953 році.

      У Колледж-Стейшн тіло екс-президента з Х'юстона доправили на спеціальному поїзді. До цього з Бушем попрощалися у Вашингтоні: труна з його тілом була виставлена ​​в ротонді Капітолію, куди прийшли тисячі американців, а потім в кафедральному соборі, де пройшло відспівування.

      Дивіться відео: Тіло Джорджа Буша-старшого доправили до Колледж-Стейшн

      Від чого помер Джордж Буш-старший?Екс-президент США мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Протягом цього 2018 року його щонайменше двічі госпіталізували.

      Вперше колишній президент США був госпіталізований до однієї з клінік Х'юстона 22 квітня. Причиною стало інфекційне захворювання крові. Це сталося наступного дня після похорону його дружини Барбари Буш, яка померла 17 квітня.

      Вдруге 41-ого президента США госпіталізували до лікарні через низький кров'яний тиск та загальну слабкість 28 травня.

      В останні роки екс-глава держави страждав хворобою Паркінсона та був змушений пересуватися в інвалідному кріслі.

      1 грудня 41-й президент США Джордж Буш-старший, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік, на 95-му році життя помер.

      Теги: Новини США Техас
      Джерело: 24 Канал
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