Похорон Буша-старшого: Трампу не дали виголосити жалобну промову

Чинний президент США Дональд Трамп став першим за 45 років очільником Білого дому, який не виголошуватиме жалобну промову на церемонії поховання свого попередника.

Про це пише "Радіо Свобода".

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Це перший випадок з 1973 року. Чому Трампу не дали слова – не повідомляється.

Попри це, Трамп із дружиною Меланією візьме участь у церемонії поховання, який відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) 5 грудня.

Труну з тілом покійного екс-президента США перевезуть із Капітолію, де з Бушем-старшим прощалась громадськість, до Національного собору. Там вже відбудеться церемонія державного похорону. На ній виступить Джордж Буш-молодший – теж екс-президент США.

Далі тіло колишнього глави Білого дому повезуть до Г’юстона у штаті Техас, де 6 грудня поховають на території президентської бібліотеки, названої на його честь. До слова, там поховані його дружина Барбара і дочка Робін, яка померла від лейкемії в чотирирічному віці в 1953-му.

Від чого помер Джордж Буш-старший? Екс-президент США мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Протягом цього 2018 року його щонайменше двічі госпіталізували.



Вперше колишній президент США був госпіталізований до однієї з клінік Х'юстона 22 квітня. Причиною стало інфекційне захворювання крові. Це сталося наступного дня після похорону його дружини Барбари Буш, яка померла 17 квітня.



Вдруге 41-ого президента США госпіталізували до лікарні через низький кров'яний тиск та загальну слабкість 28 травня.



В останні роки екс-глава держави страждав хворобою Паркінсона та був змушений пересуватися в інвалідному кріслі.



1 грудня 41-й президент США Джордж Буш-старший, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік, на 95-му році життя помер.