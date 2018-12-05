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      Похорон Буша-старшого: Трампу не дали виголосити жалобну промову

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      Дональд Трамп з дружиною Меланією
      Дональд Трамп з дружиною Меланією / Getty Images

      Чинний президент США Дональд Трамп став першим за 45 років очільником Білого дому, який не виголошуватиме жалобну промову на церемонії поховання свого попередника.

      Про це пише "Радіо Свобода".

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      Це перший випадок з 1973 року. Чому Трампу не дали слова – не повідомляється. 

      Попри це, Трамп із дружиною Меланією візьме участь у церемонії поховання, який відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) 5 грудня.

      Труну з тілом покійного екс-президента США перевезуть із Капітолію, де з Бушем-старшим прощалась громадськість, до Національного собору. Там вже відбудеться церемонія державного похорону. На ній виступить Джордж Буш-молодший – теж екс-президент США.

      Далі тіло колишнього глави Білого дому повезуть до Г’юстона у штаті Техас, де 6 грудня поховають на території президентської бібліотеки, названої на його честь. До слова, там поховані його дружина Барбара і дочка Робін, яка померла від лейкемії в чотирирічному віці в 1953-му.

      Від чого помер Джордж Буш-старший? Екс-президент США мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Протягом цього 2018 року його щонайменше двічі госпіталізували.

      Вперше колишній президент США був госпіталізований до однієї з клінік Х'юстона 22 квітня. Причиною стало інфекційне захворювання крові. Це сталося наступного дня після похорону його дружини Барбари Буш, яка померла 17 квітня.   

      Вдруге 41-ого президента США госпіталізували до лікарні через низький кров'яний тиск та загальну слабкість 28 травня.   

      В останні роки екс-глава держави страждав хворобою Паркінсона та був змушений пересуватися в інвалідному кріслі.   

      1 грудня 41-й президент США Джордж Буш-старший, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік, на 95-му році життя помер

      Теги: Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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