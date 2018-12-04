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      У Вашингтоні триває церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим: фото та відео

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      У Вашингтоні триває церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим: фото та відео
      У Вашингтоні триває церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим: фото та відео / gettyimages.in

      У штаті Америки Вашингтоні досі триває церемонія прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вшанували його пам'ять у ротонді Капітолію у Вашингтоні, де встановлено труну з тілом.

      Церемонія похорону відбудеться в Національному соборі.

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      Потому тіло відправлять до Х’юстона у штаті Техас, де 6 грудня його поховають на території президентської бібліотеки його імені. Там уже спочивають його дружина Барбара і дочка Робін.

      Церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим
      Церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим

      Супроводжує свого господаря під час усіх церемоній прощання і жовтий лабрадор президента – на кличку Саллі. Відданість господарю зафіксував український журналіст Валерій Калниш, який розмістив у мережі знімок, де лабрадор ні на мить не відходить від труни президента Буша-старшого.

      Собака Джорджа Буша-старшого сумувала біля його труни
      Собака Джорджа Буша-старшого сумувала біля його труни

      Багато високопосадовців прийшли на церемонію прощання з Джорджем Бушем-старшим. "Президент Буш був великим лідером, який зробив багато для американців. Він також був просто доброю людиною, яка була присвячена дружині, його родині та друзям", – сказав віце-президент Пенсі.

      Президент Трамп та перша леді Меланія Трамп також приєдналисядо церемонії. 

      Дональд Трамп і його дружина Меланія прийшли на церемонію
      Дональд Трамп і його дружина Меланія прийшли на церемонію

      Присутнім був і Джордж Буш, колишній президент і один із синів Джорджа Буша-старшого, він виглядав дуже скорботним.

      Коротке відео про церемонію прощання з Бушем-старшим:

      Нагадаємо, під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік. Політика вважали другом України.

      Теги: Новини США Дональд Трамп Втрати
      Джерело: 24 канал
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