Похороны Буша-старшего: Трампу не дали произнести надгробную речь
Действующий президент США Дональд Трамп стал первым за 45 лет главой Белого дома, который не произносил надгробную речь на похоронах своего предшественника.
Об этом пишет "Радио Свобода".
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Это первый случай с 1973 года. Почему Трампу не дали слова – не сообщается.
Несмотря на это, Трамп с женой Меланией примет участие в церемонии похорон, которая состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) 5 декабря.
Гроб с телом покойного экс-президента США перевезут из Капитолия, где с Бушем-старшим прощалась общественность, в Национальный собор. Там уже состоится церемония государственных похорон. На ней выступит Джордж Буш-младший – тоже экс-президент США.
Дальше тело бывшего главы Белого дома повезут в Хьюстон в штате Техас, где 6 декабря похоронят на территории президентской библиотеки, названной в его честь. К слову, там похоронены его жена Барбара и дочь Робин, умершей от лейкемии в четырехлетнем возрасте в 1953 году.
От чего умер Джордж Буш-старший?Экс-президент США имел серьезные проблемы со здоровьем. В течение этого 2018 года его минимум дважды госпитализировали.
Впервые бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля. Причиной стало инфекционное заболевание крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.
Второй раз 41-го президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давление и общего недомогания 28 мая.
В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.
1 декабря 41-й президент США Джордж Буш-старший, занимавший эту должность с 1989 по 1993 год, на 95-м году жизни умер.