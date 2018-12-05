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      Похороны Буша-старшего: Трампу не дали произнести надгробную речь

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      Дональд Трамп с женой Меланией
      Дональд Трамп с женой Меланией / Getty Images

      Действующий президент США Дональд Трамп стал первым за 45 лет главой Белого дома, который не произносил надгробную речь на похоронах своего предшественника.

      Об этом пишет "Радио Свобода".

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      Это первый случай с 1973 года. Почему Трампу не дали слова – не сообщается.

      Несмотря на это, Трамп с женой Меланией примет участие в церемонии похорон, которая состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) 5 декабря.

      Гроб с телом покойного экс-президента США перевезут из Капитолия, где с Бушем-старшим прощалась общественность, в Национальный собор. Там уже состоится церемония государственных похорон. На ней выступит Джордж Буш-младший – тоже экс-президент США.

      Дальше тело бывшего главы Белого дома повезут в Хьюстон в штате Техас, где 6 декабря похоронят на территории президентской библиотеки, названной в его честь. К слову, там похоронены его жена Барбара и дочь Робин, умершей от лейкемии в четырехлетнем возрасте в 1953 году.

      От чего умер Джордж Буш-старший?Экс-президент США имел серьезные проблемы со здоровьем. В течение этого 2018 года его минимум дважды госпитализировали.

      Впервые бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля. Причиной стало инфекционное заболевание крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.

      Второй раз 41-го президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давление и общего недомогания 28 мая.

      В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

      1 декабря 41-й президент США Джордж Буш-старший, занимавший эту должность с 1989 по 1993 год, на 95-м году жизни умер.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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