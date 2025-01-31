Пророссийский румынский политик Келин Джорджеску снова заявил о "румынских территориях Украины", раскритиковал президента Зеленского и назвал его "полудиктатором". В ЦПД убеждены, что таким образом Джорджеску только ускоряет разделение России.

Стоит отметить, несмотря на то, что войну против Украины начал российский диктатор Владимир Путин, бывший кандидат в президенты Румынии в эфире телеканала Realitatea Plus обвинил политиков в Киеве в "разжигании конфликта". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что заявил Джорджеску

Джорджеску считает, что война в Украине привела к "дестабилизации европейской экономики". Кроме этого, он назвал украинского президента Владимира Зеленского "полудиктатором".

Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако, у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве,

– добавил Джорджеску.

Он заявил, что у него также есть проблема с "полудиктаторами, которые ставят собственные интересы и интересы группы, которую они представляют, выше национальных интересов". Джорджеску обвинил Зеленского в том, что он якобы не допускает свободных выборов и ни разу не просил о диалоге, прежде чем просить оружие.

Кроме этого, Джорджеску прокомментировал свое заявление, в котором назвал Украину вымышленным государством. Он считает, что она якобы создана только по воле крупных стран.

Это не следует считать тенденциозным или клеветническим утверждением. Даже Германия переосмыслила себя в 1989 году с падением стены, поэтому это заявление следует рассматривать не как оскорбление, а как историческую правду, которую нужно учитывать, – говорит Джорджеску.

Пророссийский политик высмеял реакцию украинского МИДа на его заявление о том, что он является "марионеткой Кремля" и сообщил, что "рад ее видеть". По мнению Джорджеску, это якобы означает, что дипломаты в Киеве почувствовали, "как звучит заявление, которое создает национальное разочарование".

Кроме этого, он добавил, что якобы такое же ощущение имеют десятки тысяч румын в Украине, которых якобы там не уважают.

Как в ЦПД отреагировали на заявления Джорджеску

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко убежден, что пророссийские политики, которые начинают рассказывать о "разделении Украины", только ускоряют дискуссию о необходимости разделения России и успех национальных образований на ее территории.

Коваленко добавляет, что "агрессивная империя, которая языками других предлагает "разделение мира" не имеет доверия и только усиливает мысли и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз".