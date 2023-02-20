Поддержка усиливается: премьер Италии в Киеве может объявить о предоставлении ЗРК SAMP/T

На днях премьер Италии Джорджия Мелони планирует приехать в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Во время её визита могут быть подтверждены определенные шаги по укреплению украинской обороны.

Так в комментарии 24 Каналу заявила общественный деятель из Италии Марина Сорина. Речь идет, в частности, о предоставлении противоракетного комплекса SAMP/T.

Смотрите также Несмотря на шторм, в Черном море есть ракетоноситель, – в ОК "Юг" предупредили об опасности удара

"Я уверена, что это будет, но нужно не забывать, что эти дорогие противоракетные системы итальянцы будут поставлять вместе с Францией. То есть, это не только итальянская инициатива", – сказала она.

Общественный деятель из Италии рассказала, что ожидать от визита итальянского премьера в Киев: смотрите видео

Возможные поставки

Сорина рассказала, что когда министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал поставки этих противоракетных комплексов, он отметил, что это столь сложное оборудование, что война может завершиться до того, как украинские военные научатся им управлять.

"То есть, он сам подчеркнул, что это так, это будет, но когда это будет – неизвестно. И это он говорил официально", – рассказала она.

Общественный деятель надеется, что Таяни изменит свое мнение. В то же время она отметила, что нужно быть реалистом и понимать, что каждый месяц оборудование становится сложнее и управлять им становится тоже сложнее, в сравнении с оружием, к которому уже привыкли.

"Поэтому и время, которое это требует, тоже увеличивается. И это не торможение, это качество подготовки", – добавила она.

Поддержка Украины от премьера Италии

Марина Сорина рассказала, что с точки зрения принятия решений, важно, что делает и говорит премьер Италии.

Мы немного боялись, что это были лишь предвыборные обещания, но сейчас уже достаточно времени прошло и мы видим, что она действительно поддерживает Украину и понимает, насколько опасно это не делать,

– отметила Сорина.

Общественный деятель надеется, что после своего визита Мелони на эмоциональном уровне больше сблизится с украинской реальностью.

Визит итальянского премьера в Украину: что известно