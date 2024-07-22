Стратегия республиканцев сломана: что означает выход Байдена из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден отказался от баллотирования на новый срок. Республиканцам теперь нужно придумать новую стратегию для выигрыша у вице-президента Камалы Харрис, которую действующий президент выдвинул в качестве кандидата на свой пост от демократов.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Дональд Трамп "давил" на здоровье Байдена, теперь он этого делать не сможет. Демократы же сделали правильный шаг, ведь еще одни неудачные дебаты Байдена с Трампом могли быть непоправимы.

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Что означает выход Байдена из президентской гонки

По словам Тизенгаузена, если бы для Байдена последние дебаты с Дональдом Трампом были удачнее, он бы дальше был кандидатом от демократов. Однако продолжение избирательной кампании требует крепкого здоровья и сил, ведь это постоянные выступления и поездки. Если бы из-за этого состояние Байдена ухудшилось и дебаты, ближе к выборам, стали для него тоже неудачными, для демократической партии это могло бы иметь серьёзные последствия.

Всегда, когда избирается президент на еще одну каденцию, это означает, что он имеет хороший "багаж" предыдущих лет у власти, это помогало ему выигрывать следующие выборы. Политтехнолог объяснил, что именно таким президентом был Байден, поэтому республиканцам нужно было поднимать проблемные темы за время его каденции.

Теперь, когда он снял кандидатуру, он обнулил предыдущий "багаж", свои достижения,

– отметил Тизенгаузен.

Именно поэтому можно считать, что таким образом была сломана стратегия республиканцев. Они планировали до конца давить и "бить" в состояние здоровья действующего президента.

Теперь им нужна другая стратегия, с Камалой Харрис эта тема не подойдет,

– подчеркнул политтехнолог.