Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Дональд Трамп "давив" на здоров'я Байдена, тепер він цього робити не зможе. Демократи ж зробили правильний крок, адже ще одні невдалі дебати Байдена з Трампом могли бути непоправні.

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Що означає вихід Байдена з президентських перегонів

За словами Тизенгаузена, якби для Байдена останні дебати з Дональдом Трампом були вдаліші, він би далі був кандидатом від демократів. Однак продовження виборчої кампанії потребаує міцного здоров'я та сил, адже це постійні виступи та поїздки. Якби через це стан Байдена погіршився і дебати, ближчі до виборів, стали для нього теж невдалі, для демократичної партії це могло б мати серйозні наслідки.

Завжди, коли обираєтьсяпрезидент на ще одну каденцію, це означає, що він має хороший "багаж" попередніх років при владі, це допомагало йому вигравати наступні вибори. Політтехнолог пояснив, що саме таким президентом був Байден, тому республіканцям потрібно було підіймати проблемні теми за час його каденції.

Тепер, коли він зняв кандидатуру, він обнулив попередній "багаж", свої досягнення,

– зазначив Тизенгаузен.

Саме тому можна вважати, що у такий спосіб була зламана стратегія республіканців. Вони планували до кінця тиснути та "бити" в стан здоров'я чинного президента.

Тепер їм потрібна інша стратегія, з Камалою Гарріс ця тема не підійде,

– підкреслив політтехнолог.