Не из-за Трампа: Госдеп подтвердил и объяснил отставку поверенной по делам США в Украине

Джули Дэвис, исполняющая обязанности временной поверенной в делах США в Украине, покинет пост в ближайшие недели. Она завершает тридцатилетнюю дипломатическую карьеру.

Отставку Дэвис подтвердил "Общественному" спикер Госдепа Томми Пигот. Ранее в медиа появлялась информация о возможных разногласиях с Дональдом Трампом относительно политики в отношении Украины.

Что известно об отставке Дэвиса?

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис в ближайшее время завершит свою работу в Киеве. Томми Пиготт отметил, что она покинет пост в июне 2026 года. По его словам, это связано с завершением ее продолжительной карьеры на дипломатической службе.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Дэвис могла принять решение об отставке из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По данным журналистов, дипломатка была разочарована своей ролью после изменений в политике Вашингтона по отношению к Украине, в частности, на фоне сокращения поддержки.

Также сообщалось, что Дэвис была недовольна кадровыми решениями администрации США., в частности, выдвижением бизнесмена из Аризоны Джона Бреслоу на должность посла США на Кипре без предварительного информирования.

В Государственном департаменте США эти предположения отрицали. Там отметили, что отставка Дэвиса не связана с политическими разногласиями. Спикер Томми Пиготт заявил, что дипломатка была последовательной сторонницей политики администрации Дональда Трампа, направленной на достижение мира между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что ее решение является логичным завершением 30-летней карьеры на государственной службе.

Пока информации о преемнике Дэвис в должности временного поверенного по делам США в Украине нет. Ожидается, что решение о новом представителе будет принято в ближайшее время.

Что известно о других послах США в Украине?

В Посольстве США в Украине в последние годы наблюдаются кадровые изменения, пришедшихся на оба президентских срока Дональда Трампа. Еще в 2019 году американский лидер отозвал тогдашнюю посолку Мари Йованович., назвав ее "нелояльной". Впоследствии она стала ключевым свидетелем во время слушаний в Конгрессе в рамках первой процедуры импичмента Трампа.

После нее пост посла США в Украине занимала Бриджит Бринк. Она работала в Киеве с июня 2022 года по апрель 2025 года., ее кандидатуру лично поддержал тогдашний президент США Джо Байден еще в начале 2022 года. Однако уже после начала второго президентского срока Дональда Трампа Бринк объявила об отставке.

По ее словам, причиной стали разногласия с политикой администрации, в частности, из-за давления на Украину на фоне более мягкого подхода к России. По информации медиа, окончательным толчком стали резкие высказывания Трампа в адрес Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Бриджит Бринк баллотируется в Конгресс США от Демократической партии в штате Мичиган. Во время предвыборной кампании она публично критикует Дональда Трампа, обвиняя его в коррупции и уступках президенту России Владимиру Путину.