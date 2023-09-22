Впервые увидел традицию со сжиганием пианино, когда погиб его друг, – мама "Джуса"

25 августа в результате столкновения двух украинских самолетов погиб пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Во время прощания с ним совершили традиционный для пилотов ритуал – сожжение пианино.

В интервью мама Андрея Пильщикова Лилия Аверьянова рассказала, что впервые он увидел традицию сожжения пианино, когда погиб друг "Джуса".

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Друг погиб во время учений

Произошло это в октябре 2018 года, когда в Украине прошли многонациональные военные учения "Чистое небо". В них принимали участие около тысячи представителей из 9 стран, а руководили обучением командующие из Украины и США.

Тогда Андрей подружился с некоторыми пилотами из США, припоминает мама. Он даже подстроился под формат американского лётчика. Для этого надел не форму, которую выдали, а лётный комбинезон.

Он должен был быть одним из них, чтобы они видели, что что-то похожее на их авиацию в Украине есть. Может быть, в какой-то степени это был блеф с его стороны, но конструктивный блеф. Андрей изо всех сил пытался показать, что мы не хуже,

– рассказывает госпожа Лилия.

В ходе учения "Джус" узнал много традиций пилотов. Как радостных, так и нет. Так, однажды потеряли экипаж, членом которого был друг Андрея. Тогда он впервые увидел традицию сжигания пианино. Тогда в Винницкой области во время "Чистого неба" упал самолет Су-27. Погибли украинский, а также американский пилоты. Пианино, чтобы почтить память летчиков, сожгли на аэродроме Староконстантинова.

Он прислал мне видео, и я тогда подумала: не дай Бог дожить до того, чтобы жгли пианино по нему,

– вспоминает она.

Собратья Андрея Пильщикова, а также Вячеслава Минко и Сергея Проказина также установили пианино на взлетной полосе, чтобы попрощаться с ними. Они сыграли "Адажио" Альбинони, после чего музыкальный инструмент сожгли.

Лилия добавила, что сама играет на пианино и имеет музыкальный инструмент дома. И первое, что она сделает по возвращении в Харьков – вынесет его из дома.