Единой кандидатуры нет, – Кравчук сказала, хватит ли голосов за отставку Смолия
Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что голосов за отставку главы НБУ Якова Смолия будет достаточно, ведь большинство "слуг" поддерживает это решение.
Об этом она заявила в комментарии 24 каналу и отметила, что за отставку будут голосовать на внеочередном заседании Рады 3 июля.
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По ее словам, они не организовывали заседание фракции из-за отставки Смолия, но провели внутренний опрос по группам, поэтому голосов за отставку хватит.
Меня очень беспокоят заявление о политическом давлении, но, к сожалению, когда вчера было заседание профильного комитета по вопросам финансов, то Смолий не пришел и не объяснил это. Возможно, он с трибуны Рады объяснит, что он имел в виду. Надеюсь, что Смолий не спутал парламентский контроль и политическое давление,
– отметила Кравчук.
Она также подчеркнула, что единой кандидатуры на главу НБУ нет и добавила: "Есть несколько кандидатур, которые обсуждаются, но это уже следующий шаг, который мы сделаем, после отставки Смолия и наверняка заседания фракции, где мы сможем пообщаться с кандидатами".
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Яков Смолий подал в отставку: главное
- Яков Смолий надписал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины, которую занимает с марта 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти в отставку после конфликта с Владимиром Зеленским.
- Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с МВФ.