Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что голосов за отставку главы НБУ Якова Смолия будет достаточно, ведь большинство "слуг" поддерживает это решение.

Об этом она заявила в комментарии 24 каналу и отметила, что за отставку будут голосовать на внеочередном заседании Рады 3 июля.

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По ее словам, они не организовывали заседание фракции из-за отставки Смолия, но провели внутренний опрос по группам, поэтому голосов за отставку хватит.

Меня очень беспокоят заявление о политическом давлении, но, к сожалению, когда вчера было заседание профильного комитета по вопросам финансов, то Смолий не пришел и не объяснил это. Возможно, он с трибуны Рады объяснит, что он имел в виду. Надеюсь, что Смолий не спутал парламентский контроль и политическое давление,

– отметила Кравчук.

Она также подчеркнула, что единой кандидатуры на главу НБУ нет и добавила: "Есть несколько кандидатур, которые обсуждаются, но это уже следующий шаг, который мы сделаем, после отставки Смолия и наверняка заседания фракции, где мы сможем пообщаться с кандидатами".

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