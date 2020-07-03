Заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що голосів за відставку голови НБУ Якова Смолія буде достатньо, адже більшість "слуг" підтримує це рішення.

Про це вона заявила в коментарі 24 каналу та наголосила, що відставку будуть голосувати на позачерговому засіданні Ради 3 липня.

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За її словами, вони не організовували засідання фракції через відставку Смолія, але провели внутрішнє опитування по групах, тому голоси за відставку вистарчить.

Мене дуже турбують заяви про політичний тиск, але, на жаль, коли вчора було засідання профільного комітету з питань фінансів, то Смолій не прийшов і не пояснив це. Можливо, він з трибуни Ради пояснить, що він мав на увазі. Надіюсь, що Смолій не сплутав парламентський контроль і політичний тиск,

– зазначила Кравчук.

Вона також наголосила, що єдиної кандидатури на голову НБУ немає та додала: "Є кілька кандидатур, які обговорюються, але це вже наступний крок, який ми зробимо, після відставки Смолія і напевно засідання фракції, де ми зможемо поспілкуватись з кандидатами".



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