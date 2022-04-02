Единственное, что может спасти Россию – это мобилизация, – Жданов

Призыв в России не очень грозит Украине, поскольку будут призывать молодых гражданских парней. То есть они станут солдатами не раньше, чем через несколько месяцев.

Даже если Россия будет пренебрегать законодательством и через 2 – 3 месяца их заставят подписать контракт и бросят в Украину – будет уже середина лета. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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Что может спасти Россию

"Мы же не будем их ждать здесь столько времени. Единственное, что может спасти Россию – это мобилизация", – заметил Жданов.

По его словам, у России нет возможности объявить общую мобилизацию. Впрочем, под видом призыва могут набрать резервистов, которые проходят службу по контракту по системе "БАРС" (боевой армейский резерв страны).

Операцию переориентируют на скорую руку

Как отметил эксперт, на это опять-таки нужно время. То есть минимум месяц, пока они их соберут, разместят по штату, вооружат и отправят в Украину.

У них нет времени. Они вынуждены переориентировать эту операцию с чистого листа просто "на коленке". Сейчас это им не очень удается.

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, вероятен также вариант, что в России не будут ждать формирования "ударного кулака", а будут вводить резервы в бой по готовности с целью наращивания усилий. Так они могут размыть во времени эту концентрацию войск.

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"Мы могли бы просто создать такой конвейер смерти и перемалывать их. В любом случае это будет трудно, поскольку нам нужно будет постоянно сдерживать это нашествие", – заметил Жданов.

Жданов предположил, что может спасти Россию: смотрите видео