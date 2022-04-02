Навіть якщо Росія нехтуватиме законодавством і через 2 – 3 місяці їх змусять підписати контракт і кинуть в Україну – буде вже середина літа. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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Що може врятувати Росію

"Ми ж не чекатимемо їх тут стільки часу. Єдине, що може врятувати Росію – це мобілізація", – зауважив Жданов.

За його словами, Росія не має можливості оголосити загальну мобілізацію. Втім під виглядом призову можуть набрати резервістів, які проходять службу за контрактом за системою "БАРС" (бойовий армійський резерв країни).

Операцію переорієнтовують нашвидкуруч

Як зазначив експерт, на це знову ж таки потрібен час. Тобто мінімум місяць, поки вони їх зберуть, розмістять за штатом, озброять і відправлять в Україну.

У них немає часу. Вони змушені переорієнтовувати цю операцію з чистого аркуша просто "на колінах". Зараз це їм не дуже вдається,

– підкреслив Жданов.

На його думку, імовірний також варіант, що у Росії не чекатимуть формування "ударного кулака", а вводитимуть резерви у бій за готовністю з метою нарощення зусиль. Так вони можуть розмити в часі цю концентрацію військ.

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"Ми могли б просто створити такий собі конвеєр смерті й перемелювати їх. У будь-якому випадку це буде важко, оскільки нам потрібно буде постійно стримувати цю навалу", – зауважив Жданов.

Жданов припустив, що може врятувати Росію: дивіться відео