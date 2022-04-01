Единственное, что остановит войну – это военное поражение России, – Фейгин
Президент России Владимир Путин не остановится на пути к своим абсурдным целям. Впрочем, есть то, что может заставить Кремль остановить войну, которую он сам и развязал.
Об этом в эфире 24 канала сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что заставит Путина закончить войну с Украиной.
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Что остановит Россию
Единственное, что остановит войну – это военное поражение России. И оно вполне возможно,
– отметил Фейгин.
По его словам, в то же время не обязательно, что все российские войска выгонят с территории Украины. Речь идет о каком-то существенном поражении России, которое будет для всех очевидным – к примеру, освобождение Херсона от российских военных, или что-то подобное.
Как отметил правозащитник, после значительного поражения у российских военных может возникнуть вопрос – зачем они все это продолжают. По мнению Фейгина, военные страны-агрессора сейчас явно демонстрируют желание как-то закончить эту историю.
Когда Путин уйдет на компромисс
По его словам, сейчас Путин продолжает надеяться на какой-то локальный или глобальный военный успех – на фронтах, или хотя бы в зоне ООС. К примеру, что россияне возьмут Мариуполь, или что-то другое, чтобы продолжать диктовать условия с позиции силы.
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Как отметил Фейгин, Путину нужна очевидная победа. В то же время, победой для него может считаться только капитуляция Украины.
"Только в единственном случае он пойдет на реальный компромисс – если российские войска на каком-то из фронтов потерпят сокрушительное поражение. Тогда, конечно", – подчеркнул Фейгин.
Фейгин предположил, что остановит Россию: смотрите видео