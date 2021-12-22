Единственной угрозой является Россия, – Минобороны про "химическое оружие на Донбассе"

Россия продолжает распространять дезинформацию о войне на Донбассе. Государство-агрессор выдумывает о провокациях с химическим оружием на Донбассе. В украинском Минобороны уже отреагировали на звучащие из Москвы заявления.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о "неизвестных химикатах на Донбассе". Впрочем, кто именно их туда привез – чиновник даже не уточнял.

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В ведомстве государства-агрессора заявляли о якобы "достоверно установленном присутствии более 120 сотрудников американских частных военных компаний в Авдеевке и Приазовском. В то же время в Минобороны объяснили, что это – умышленная дезинформация.

Шойгу цинично утверждал, что американские частные военные компании якобы "готовят ВСУ к активным боевым действиям". При этом никаких доказательств этому у него нет.

Украина отреагировала на слова о "неизвестных химикатах"

В Министерстве обороны Украины упомянули утверждение оккупантов о "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Там заверили, что это ложь.

Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск. Они нарушают режим прекращения огня, убивают украинцев и блокируют работу международной миссии,

– отметили в ведомстве.

И подчеркнули, что война против Украины – это не только о вооруженной агрессии, но и об информационных операциях врага. Мол, для России это уже привычная практика. В 2018 году там распространяли, например, фейки о "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

Впрочем, поскольку заявления о "химикатах на Донбассе" звучали на самом высоком военно-политическом уровне, к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле, – уточнили в Минобороны.

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