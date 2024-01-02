"Единые новости" выполнили задание: Минкульт рассматривает изменение формата телемарафона

В Минкульте рассматривается вариант изменения формата телемарафона "Единые новости". Решение важно и для больших телеканалов, поэтому в ближайшее время начнут поднимать этот вопрос.

Телемарафон выполнил свою задачу в начале полномасштабного вторжения, когда остановились рекламные поступления и потребовалась оперативная информация. Каждый телеканал занял свою нишу.

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"Единые новости" изменят

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что формат телемарафона был чрезвычайно актуален в первые дни полномасштабного вторжения.

Он добавил, что марафон достиг этой цели, когда гражданам Украины поступала необходимая, важная, оперативная информация о событиях в стране. Однако сейчас этот вопрос может быть пересмотрен.

Жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели. Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата,

– отметил исполняющий обязанности главы Минкульта.

Для ключевых телеканалов Украины столь важно вносить новые формы, новые форматы. Ростислав Карандаев убежден, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен – в конце концов консолидированным решением будут внесены изменения в телемарафон.

Изменения в телемарафоне