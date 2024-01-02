"Единые новости" выполнили задание: Минкульт рассматривает изменение формата телемарафона
Источник:Украинское радио
В Минкульте рассматривается вариант изменения формата телемарафона "Единые новости". Решение важно и для больших телеканалов, поэтому в ближайшее время начнут поднимать этот вопрос.
Телемарафон выполнил свою задачу в начале полномасштабного вторжения, когда остановились рекламные поступления и потребовалась оперативная информация. Каждый телеканал занял свою нишу.
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"Единые новости" изменят
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что формат телемарафона был чрезвычайно актуален в первые дни полномасштабного вторжения.
Он добавил, что марафон достиг этой цели, когда гражданам Украины поступала необходимая, важная, оперативная информация о событиях в стране. Однако сейчас этот вопрос может быть пересмотрен.
Жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели. Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата,
– отметил исполняющий обязанности главы Минкульта.
Для ключевых телеканалов Украины столь важно вносить новые формы, новые форматы. Ростислав Карандаев убежден, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен – в конце концов консолидированным решением будут внесены изменения в телемарафон.
Изменения в телемарафоне
- В начале декабря вновь назначен председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин поставил под вопрос эффективность единственного телемарафона. Он отметил, что нужно "работать с этой эффективностью в том или ином направлении", поскольку это деньги налогоплательщиков. Пока он не выполняет своей функции.
- Еще в сентябре 2023 Михаил Подоляк сообщил, что телемарафон будет переформатирован. Однако он отметил, что для этого сначала необходимо назначить нового руководителя Министерства культуры, отвечающего за организацию телемарафона.
- Следует отметить, что согласно результатам опроса Киевского международного института социологии доля доверяющих телемарафону украинцев составляет 43%. Только за последние два месяца показатель уменьшился на 5%.