Единственный язык, который понимает Путин, – МИД Польши о санкциях

Мероприятие должно проводить решительные переговоры с Россией. При этом следует готовиться к введению санкций, поскольку дипломатии Кремль не понимает.

На Западе появляются заявления, что надо выслушивать и понять позицию России. Однако заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский не согласен с этим.

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Дипломат подчеркнул, что Россию нельзя считать рациональным партнером, пока она нарушает международное право и оккупирует украинские территории.

Если Россия не откажется от своих агрессивных действий, то санкции должны продлеваться и усиливаться. Это единственный язык, который понимает Путин,

– сказал Яблонский.

Запад не может отказаться от своих обязательств

Политик добавил, что ключевым для Запада является выполнение обязательств, касающихся солидарности с Украиной.

Он напомнил, что Украина уже 8 лет находится в состоянии войны. Даже если она менее интенсивна, чем в 2014 году, люди продолжают гибнуть. По его словам, Запад не может отказаться от обязательств поддерживать Украину только потому, что Путин "чем-то напугал".

Яблонский резюмировал, что эти обязательства со стороны Запада являются важнейшим вопросом. Польша и другие страны Центрально-Восточной Европы надеются, что они будут соблюдены.

Другое громкое заявление Польши

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил главе МИД Сергею Лаврову на его дерзкие заявления. Кремлевский политик назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на захват территорий, мол, осиротевших в результате Варшавского договора.

Сикорский в ответ назвал Россию серийным насильником. Он подчеркнул, "если Москва еще раз полезет – получит по яйцам".

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