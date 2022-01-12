На Заході з'являються заяви, мовляв, треба вислухати та зрозуміти позицію Росії. Однак заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський не погоджується з цим.
До речі Ще раз полізете – отримаєте по яйцях, – ексглава МЗС Польщі пригрозив Москві
Дипломат наголосив, Росію не можна вважати раціональним партнером, поки та порушує міжнародне право й окуповує українські території.
Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін,
– сказав Яблонський.
Захід не може відмовитись від своїх зобов'язань
Політик додав, що ключовим для Заходу є виконання зобов'язань, які стосуються солідарності з Україною.
Він нагадав, що Україна вже 8 років перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, люди продовжують гинути. За його словами, Захід не може відмовитись від зобов'язань підтримувати Україну лише тому, що Путін "чимось полякав".
Яблонський резюмував, що ці зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням. Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.
Інша гучна заява Польщі
- Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його зухвалі заяви. Кремлівський політик назвав НАТО геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які, мовляв, осиротіли внаслідок Варшавського договору.
- Сікорський у відповідь назвав Росію серійним ґвалтівником. Він наголосив, "якщо Москва ще раз полізе – отримає по яйцях".