Единственный выход – замораживание конфликта, – Пионтковский о том, как ослабить власть Путина
Источник:24 канал
В имперском Кремле поняли, что они потеряли почти весь контроль. В этом и заключается опасность для Украины и Беларуси.
Поэтому они будут агрессивно цепляться за остатки "мнимой империи". Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Внимание "Завербовал" Байдена, – Пионтковский о реакции Путина на предупреждения по Украине
Поэтому Зеленскому на встрече с Байденом будет важно убедить его, что тот формат, который диктует Москва, – губителен. Впрочем, украинскому президенту придется убеждать не только его, но и пророссийское лобби.
Единственный выход в этой ситуации – это закончить с этим лицемерием территориального воссоединения и требовать у международных партнеров замораживания конфликта,
– считает Пионтковский.
Как это поможет
Он напомнил, что Зеленский пришел под лозунгом мира. На этом и спекулирует Россия и подрывает авторитет власти. Тем самым и добивается уступок от мира. Поэтому заморозить конфликт – не решит проблему, но решит сразу несколько политических задач:
- от Москвы не будет шантажа относительно объединений;
- прекратят убийства и будет настоящее перемирие;
- снижает возможность прямой российской агрессии;
- Россия больше не сможет обманывать, что она "защищает" людей на Донбассе.
Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео 24 канала