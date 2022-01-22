Единство – это принципиальная ценность для нас, – обращение Зеленского в День Соборности
Источник:Офис Президента
День соборности Украины отмечают 22 января. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что соборность – это не только об истории, но и о настоящем и будущем.
Обращение к украинцам было опубликовано на сайте Офиса Президента. Зеленский отметил, что 22 января отмечают 103-ю годовщину со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в соборную Украину.
К теме В школе на Троещине "живой цепью" поздравили Украину с Днем соборности
Акт объединения – важная страница в создании государства
Президент отметил, что провозглашение Акта объединения – важная страница в летописи государства. День Соборности – национальный праздник и важная памятная дата.
Сейчас, более чем за столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем.
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства написал, что 22 января мы празднуем годовщину воплощения стремлений о единстве Украины, торжествах оптимизма и веры. Если перечитать воспоминания людей тех дней, которые творили историю, можно почувствовать дух времени и проникнуться особым настроением.
Следует не только изучать историю, но и постигать причины действий и последствия
По мнению Зеленского, следует не только изучать историю, но и постигать причины действий и последствия, анализировать ошибки, проводить исторические параллели и делать правильные выводы. Долг перед будущими поколениями – сохранить соборность и независимость.
Единство Украинского народа – это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это важная ценность для нас. Мы – это Украина. Украина – это мы,
– добавил президент.
Это интересно Куда подевались Мудрый, Великий и другие: Россия нагло украла киевских князей
Главное о Дне Соборности Украины:
- 22 января 1919 года был торжественно провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР)
- Провозглашение Акта Объединения состоялось на Софийской площади в Киеве.
- Советская власть всячески умалчивала об этом историческом событии. Только 22 января 1990 года небезразличные украинцы отметили Акт Объединения как праздник.
- Традиционно в этот день украинцы образуют живые цепи.
Каким был этот день в истории: смотрите видео о Дне Соборности