Единство и спокойствие, – спикер Стефанчук обратился к украинцам

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал сохранять спокойствие, и поддерживать ВСУ и дипломатов. Он отметил, что парламент сейчас работает в непрерывном штатном режиме.

Об этом говорится в обращении главы Верховной Рады, которое опубликовано на сайте парламента. Сейчас, уверен Стефанчук, больше всего Украине поможет то, что каждый эффективно будет работать на своем месте.

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Единство и спокойствие – также важные элементы обороны Украины

Единство и спокойствие — это сейчас также элементы нашей обороны, как Вооруженные силы и дипломаты. Точно не ко времени бурная конкуренция политических флагов и отчаянные гонки тех, кто хочет сделать самое пафосное заявление,

– отметил Стефанчук.

Спикер призвал граждан Украины выражать поддержку украинским военным и дипломатам. Впереди у нардепов – напряженные переговорные дни.

Спикер анонсировал встречу с силовиками

В обращении спикер анонсировал, что руководство Рады, главы фракций соберутся на заседание с представителями силовых органов, а также экономического блока. Как сообщает Укринформ, пресс- секретарь Стефанчук Мария Дейнеко отметила, что встреча состоится в 16:00 14 февраля.

Концентрация дипломатии – самая большая за все годы

Председательствовать на этом заседании будет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости,

– добавил Стефанчук.

Спикер заверил, что Рада работает в непрерывном штатном режиме и выразил надежду, что пленарная неделя будет продуктивной.

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Нардепам из "Слуги народа" рекомендовали не выезжать из Киева – это на случай, если в Раде будут принимать важные решения.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, пока введение военного положения не обсуждали.

Между тем, Джо Байден в очередной раз поговорил с Владимиром Путиным. В Белом доме говорят, что до сих пор не понятно, прибегнет ли Кремль к агрессии.

Ежедневно увеличивается перечень стран, призывающих своих граждан немедленно покинуть Украину.

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