Офис Генпрокурора предупредил поставку ВСУ миллиона некачественных продовольственных наборов

Министерство обороны Украины приняло некачественную продукцию. Наборы не отвечали установленным законодательством нормам питания для военнослужащих.

Положения дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины – незаконны. Это доказал суд, сообщают в Офисе Генерального прокурора. Соглашение заключило Министерство обороны Украины с коммерческой компанией.

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В чем дело

Дополнительное соглашение к договору предусматривало закупку продуктовых наборов, которые были некачественными.

Не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории,

– объяснили в ОГП.

Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 миллионов гривен.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора участвовали в суде. И суд подтвердил: дополнительное соглашение было заключено с нарушением требований действующего законодательства. Это противоречит интересам государства.

Детали от журналистов

Юрий Николов и Виталий Кононученко обнародовали статью "Хорошая и плохая новости о коррупции в Минобороны". В ней объяснили детали сделки – и именно с нее начался обличительный скандал.

Журналисты назвали сухпайки вегетарианскими, потому что те не содержали мяса.

Из дополнительного соглашения к контракту от 8 июля 2022 известно, что в начальной версии был подогреватель пищи, но потом он исчез. В состав сухпайка включили куриный паштет – единственный мясоемкий продукт среди вегетарианского рациона.

– указано в статье.

14 марта 2022 года Минобороны заказало у киевской фирмы "Танос Технолоджи" миллион сухпайков из Турции на 430 миллионов гривен (14,7 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Составляющие "Танос Технолоджи" покупала у турецкой фирмы Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm.

Данные о контракте до сих пор не обнародованы в "Прозорро", хотя Минобороны должно их публиковать после законодательных изменений этой весной.

Фасоль, бобы, булгур, суп и компот вместе стоили 181 гривну. Таким образом, на куриный паштет, печенье, кофе в стиках и одноразовую посуду приходилось 248 гривны. ZN.UA не удалось найти столь дорогих товаров в магазине "Новус", чтобы выйти на подобную расчетную сумму,

– указывают медийщики.

Более того, часть сухпайков была упакована как гуманитарная помощь.

Следователи СБУ получили доступ к сухпайкам, привезенным "Танос Технолоджи". Оказалось, что они упакованы в картонные коробки с надписью "Восстанавливайся, Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки". Весной 2022 года турецкие продукты появились в Украине как благотворительная помощь,

– говорится в расследовании.

Теперь же САП в суде доказала незаконность этого соглашения Минобороны о поставках ВСУ сухпайков на 430 миллионов гривен.