Компот и квашеная капуста: аналог McDonalds в Беларуси имеет жалкое меню
В Беларуси после выхода из страны McDonalds заработала их сеть под руководством "КСБ Викторы Рестараны". Они обновили меню и ввели новые предложения.
Теперь жители страны должны пить компот и есть бургеры с квашеной капустой, пишет 24 канал. Названия заведения до сих пор не имеют, а работают просто как неназванный заменитель McDonalds на белорусский лад.
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Чем кормит посетителей заменитель McDonalds в Беларуси
В Беларуси рестораны обновили меню, подстроив его под свой манер.
Так, в одном из бургеров появилась капуста, а два сменили название. В частности, в меню теперь есть бургер:
- "Шляхецки" – с квашеной капустой и плавленым сыром (стоит 7,9 белорусских рублей, то есть ориентировочно 115 гривен);
- и "Пански" – с курицей и плавленым сыром (стоит 6,5 белорусских рублей, то есть ориентировочно 95 гривен).
То есть к первому добавили капусту и плавленый сыр, ко второму – курицу и сыр.
Новые белорусские бургеры / Скриншот с их сайтов
Какие новые бургеры придумали белорусы / Скриншот с их сайта
Картофель и компот – на месте
Не обошлись белорусы без традиционного для них картофеля. Его решили подавать несколько иначе, чем в ресторанах McDonalds. Вместо традиционного красного пакета его упаковывают в коробку из крафтового картона. Разумеется, о практичности в случае заказа еды с собой в компании не подумали.
Белорусы теперь едят заменитель традиционного картофеля-фри из McDonalds / Скриншоты с белорусского сайта
Стоит этот картофель 4,6 белорусских рублей, что ориентировочно 67 гривен.
Более того, в заведении решили не подавать газированные напитки, которыми постоянно славилась известная сеть ресторанов. Вместо них людям наливают в стакан компот. Конечно, его несколько модернизировали, делая не из яблок или груш, а из облепихи и клюквы.
Белорусы теперь покупают компот за 3,5 рубля, что ориентировочно 51 гривен / Скриншоты с белорусского сайта
Остальные блюда остались фактически с такими же названиями и перечнем продуктов, как и в McDonald's. Правда, с их названия забрали приставку "мак".
Кратко о выходе McDonalds из Беларуси
- 11 ноября рестораны McDonalds заявили о выходе из Беларуси. Все потому, что страна стала приспешницей России в войне против Украины.
- Впоследствии белорусская компания заявила, что рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель. продолжат работу под брендом российской сети "Смачно и точка". Однако о точных датах компания тогда не сообщала.
- По данным самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, это вроде бы хорошо. Он даже сказал: "Слава тебе Господи, что хоть идет!" Также он призвал людей потреблять "свое" и "не бросаться на заморское". Очевидно, к его призывам прислушались и теперь белорусы пьют компот и едят квашеную капусту.