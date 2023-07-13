Как оказалось, в этом случае есть определенная предыстория. 24 Канал проанализировал местные СМИ и разобрался, что же стало причиной того, что танк решил погреться на солнышке.

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Справка. Озеро Андреевское расположено недалеко от Тюмени. Местные СМИ сообщают, что возле него есть песчаный карьер, базы отдыха, населенный пункт – и тренировочная база высшего командного училища.

"Хорошее место, говорите?"

10 июля тюменцы увидели, как танк на полной скорости заезжает прямо на пляж. Он вихляет между отдыхающими, не сбавляя скорость и не останавливаясь, а затем уезжает. На видео слышны ругательства, истерический смех. Очевидцы утверждают, будто танк еще и распылял газ.

Тяжелая техника дрифтует прямо на пляже: смотрите видео

С июля приходящие на дикий пляж россияне вынуждены делить территорию с военными: те перекопали подъезд к дикому пляжу. А теперь приехали на танке.

Танк приехал на пляж / Скриншот с видео

Следы от проезда танка / Местные СМИ

Как комментируют военные

Танк уехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк приехал, развернулся и уехал. Никого он там не гонял, ничего не делал,

– оправдывался представитель училища.

Однако после того, как в сети разразился скандал, на пляже появилась табличка, что это территория российского минобороны. Говорят, будто люди ходили на озеро, нарушая запрет.

Впрочем, пляж все равно посещают, так что ждем новых эпичных видео.

Проблемы россиян из-за войны

Неудивительно, что с началом полномасштабной войны жизнь "обычных россиян" изменилась.

Например, их депортируют из аэропортов, а каждая новая "бавовна" в Крыму приводит к большим пробкам.