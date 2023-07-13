Як виявилося, у цього випадку є певна передісторія. 24 Канал проаналізував місцеві ЗМІ та розібрався, що стало причиною того, що танк вирішив погрітися на сонечку.

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Довідка. Озеро Андріївське розташоване неподалік Тюмені. Місцеві ЗМІ повідомляють, що біля нього є піщаний кар'єр, бази відпочинку, населений пункт – і тренувальна база вищого командного училища.

"Хороше місце, кажете?"

10 липня тюменці побачили, як танк на повній швидкості заїжджає просто на пляж. Він вихляє між відпочивальниками, не зменшуючи швидкість і не зупиняючись, а потім їде. На відео чути лайку, істеричний сміх. Очевидці стверджують, буцімто танк ще й розпорошував газ.

Важка техніка дрифтує просто на пляжі: дивіться відео

Із липня росіяни, які приходять на дикий пляж, змушені ділити територію з військовими: ті перекопали під'їзд до берега. А тепер от приїхали на танку.

Танк приїхав на пляж / Скриншот із відео

Сліди від проїзду танка / Місцеві ЗМІ

Як коментують військові

Танк виїхав, просто він пробивав, так би мовити, дорогу. Скоро там будуть навчання зі спецтехнікою. Танк виїхав, розвернувся та поїхав назад. Нікого він там не ганяв, нічого не робив,

– виправдовувався представник училища.

Проте після того, як у мережі вибухнув скандал, на пляжі з'явилася табличка, що це територія російського міноборони. Кажуть, нібито люди ходили на озеро, порушуючи заборону.

Утім, пляж усе одно відвідують, тож чекаємо на нові епічні відео.

Проблеми росіян через війну

Не дивно, що з початком повномасштабної війни життя "звичайних росіян" змінилося.

Наприклад, їх депортують із аеропортів, а кожна нова "бавовна" в Криму призводить до великих заторів.