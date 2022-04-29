Ведь когда из страны пытаются сделать жертву, мир должен действовать не линейно. Он должен давать возможности тем, кто не в состоянии обороняться. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

Стоит прочитать Сложная миссия в жестких условиях – Гутерриш пообещал, что ООН будет больше помогать Украине

По его словам, это был бы ответ ООН, которого ждет от нее весь мир. Тогда другие более сильные, большие страны не нападали бы на более слабые – как Китай на Тайвань.

"Путин привел Россию к развалу"

Давидюк считает, что Россию нужно "выбросить" из Совбеза как правонаследника Советского Союза, как величайшую империю зла, по которой плачет Владимир Путин, но которая должна быть на свалке истории.

Место Советского Союза, место сегодняшней России – на свалке истории. Путин как раз к этому и привел – он ведет к развалу России,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, смешно, когда путинская Россия еще со времен Советского Союза заседает в Совбезе, одновременно ведет войны в Грузии, Чечне, Украине, а затем вводят право вето. Нынешнюю Россию никто не поддерживает, кроме Кубы, Эритреи и Сирии. Государство-агрессор завершилось для мира.

Нужно ли ликвидировать ООН

Давидюк отметил, что за это столетие Организация Объединенных Наций сделала много полезных и правильных вещей. Только потому, что там есть путинисты, ООН, мол, не нужно ликвидировать. Однако трансформация – возможна.

Если в стаде завелась паршивая овца, это не значит, что все стадо перестало приносить пользу и доить молоко. Эту "паршивую овцу" надо выгнать из стада и это дальше будет красивое, глобальное политическое образование с возможностью реагировать. Николай Давидюк Политолог

Россия в ООН: последняя информация

Давидюк прокомментировал визит генсека ООН: смотрите видео