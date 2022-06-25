Ее уже почти нет, – боец ВСУ о проблемах в "элитной" Кантемировской дивизии России

Украинские военные прилагают максимальные усилия для того, чтобы прогнать всех российских оккупантов из нашей страны. Большие потери ВСУ нанесли Кантемировской дивизии.

"Элитные" оккупанты уже деморализованы

Об этом сообщил офицер управления механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Андрей Николайчук. Он отметил, что Кантемировскую дивизию в России считают элитной.

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Кантемировская дивизия была здесь у нас. Уж очень-очень грустно ей. У нас есть сведения о том, что по технике она почти уже не существует, по новейшим образцам, которые у них были,

– рассказал воин.

Кроме того, элитные путинские солдаты отказываются вступать в бой с Вооруженными Силами Украины. В частности, уже 60% личного состава сказали, что не будут воевать против ВСУ.

"Это очень хорошая для нас новость", – подчеркнул Николайчук.

Заметим, информацию о массовых отказах в Кантемировской дивизии и разбитой технике подтвердили также источники 24 канала в разведке.

Что известно об отважных "холоднояровцах"

Кантемировская дивизия России участвовала в боевых действиях в Южной Осетии, Косово и Чечне. С начала полномасштабной войны в Украине она понесла значительные потери в Сумской области. В марте украинская разведка сообщила, что командир 13-го танкового полка дивизии застрелился из-за разгрома российских войск в Тростянце.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение 8 лет войны на Донбассе бойцы бригады "Холодный Яр" не производили ни одного боевого выстрела, ведь соблюдали минские договоренности. При этом они постоянно тренировались и занимали призовые места на соревнованиях артиллеристов.

Теперь же, когда российские оккупанты цинично ворвались на нашу землю, "холоднояровцы" демонстрируют им все, на что способны.

Потери русской армии на войне в Украине по состоянию на утро 25 июня

личного состава ликвидировано 34 700 человек (+170 за последние сутки);

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 единица;

средства ПВО – 99 единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4) единиц;

крылатые ракеты – 137 единиц;

корабли/катера – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 единиц.

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