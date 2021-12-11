Ее уже реализовывают: Кулеба назвал единую эффективную стратегию сдерживания России

Дмитрий Кулеба рассказал, что единственная эффективная стратегия сдерживания России состоит из трех элементов. Речь идет о применении комплексного пакета в отношении страны-агрессора.

Глава МИД Украины Кулеба раскрыл детали в интервью американскому изданию Foreign Affair. Политик подчеркнул, что Украина и ее партнеры сейчас активно работают над этим.

Заметьте Обсудили агрессию России против Украины: Блинкен встретился с главой МИД Германии

Единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют,

– рассказал Кулеба.

Что предусматривают эти 3 элемента

Первый – послать четкие политические сигналы Кремлю, что Украина – часть Запада. В будущем она войдет в ЕС и НАТО. Суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров.

Второй – показать России, с какими последствиями она может столкнуться, если вторгнется в Украину. Разрабатывая санкции сейчас, впоследствии можно избежать необходимости вводить их.

Третий – углубление военно-технического сотрудничества со странами Запада. Украина имеет сильное войско, однако для укрепления обороны нужно больше оружия.

Кулеба о цели Украины

Политик отметил, что цель Украины – получить "мир через силу".

По словам политика, сейчас США и союзники из Европы должны говорить с Владимиром Путиным и выиграть для Украины время.

Между тем Украина укрепится настолько, что Россия просто не будет иметь возможного военного варианта для вторжения.

НАТО начинает переговоры с Россией: смотрите видео