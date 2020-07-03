Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пришел на проект "Право на владу", но успел оскандалиться еще до полноценного старта программы. Все из-за поста в соцсетях, после которого политика даже обвинили в зоофилии.

С кандальный пост Александр Дубинский опубликовал в своем инстаграмме.

Интересно Скандальный "слуга" Дубинский пытался купить румынский паспорт, – СМИ

Негативную реакцию вызвал подпись к посту. "Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире", – подписал "Слуга народа".

Наряду с подписью про "тупой собачий рот" изображенно только лицо самого Дубинского, а также логотип проекту "Право на власть".



Пост Дубинского про "тупой собачий рот" / скриншот

Как на это реагируют люди

Конечно же, крайне негативно. Уже в комментариях депутату написали, что он "сошел с ума". Также ему забросили, что "пудель Коломойского" не может писать о собаках.

Конечно же, такой лексикон может выглядеть вполне нормально для обычного "Васи из района". Впрочем, это выглядит довольно странно от народного депутата Украины и одного из ведущих претендентов в мэры Киева от ключевой партии в стране.

Замечания об этом Александр Дубинский сделали в социальных сетях. "Слугам народа" забросили, что таким образом они демонстрируют свое отношение к Национальному банку.

Самого же Дубинского даже обвинили в зоофилии. "Если вы не знаете к нему стоп-слова, то попросите Игоря Валерьевича, чтобы выгуливал свою собаку по требованиям закона – на поводке и в наморднике", – обратились в соцсетях к Давиду Арахамии.

Откуда происходит высказывание про "собачий рот"

Вероятно, из какого богом забытого уголовного райончике. Впрочем в украинской политике он появился после возвращения скандального заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

К слову "Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве

Таким образом политик и юрист обратился к работникам Генеральной прокуратуры Украины, пообещав все то же – "вы*бать собачий рот".

Впоследствии высказывания Портнова подхватил еще один скандальный политик Илья Кива, который даже назвал инициатора диктаторских законов Януковича "классиком".

Сам депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" таким образом высказался об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Илья Кива про "собачий рот": смотрите видео

Андрей Портнов, Илья Кива и Александр Дубинский – неплохой такой кружок по интересам. Надеемся, ни у кого из этой троицы нет домашних животных.

К слову, в Украине с 2017 года действует уголовная ответственность за издевательство над животными. За это можно загреметь за решетку на срок до 8 лет. Поэтому советуем не повторять ошибок наших "героев".

Стоит знать Дубинский ответил образами журналистам после вопроса о его связи с Портновым и слое

Следует отметить, что после слов Ильи Киви даже пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что "ни в коем случае не может поддерживать такие высказывания". Это же как надо "накосячить", чтобы тебя осуждали все и даже Шарий.

Причины "нелюбви" Дубинского к Смолию: коротко