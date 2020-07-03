Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прийшов на проєкт "Право на владу", але встиг оскандалитися ще до повноцінного старту програми. Усе через пост у соцмережах, через який політика навіть звинуватили в зоофілії.

Скандальний пост Олександр Дубінський опублікував у своєму інстаграмі.

Цікаво Скандальний "слуга" Дубінський намагався купити румунський паспорт, – ЗМІ

Негативну реакцію викликав підпис до поста. "Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі", – підписав "Слуга народу".

Поряд з підписом про "тупий собачий рот" зображене лише обличчя самого Дубінського, а також логотип проєкту "Право на владу".



Пост Дубінського про "тупий собачий рот" / скриншот

Як на це реагують люди

Звичайно ж, вкрай негативно. Вже у коментарях депутату написали, що він "зійшов з глузду". Також йому закинули, що "пуделю Коломойського" не гоже писати про собак.

Звісно ж, такий лексикон може виглядати цілком нормально для звичайного "Васі з району". Втім це виглядає доволі дивно від народного депутата України й одного з головних кандидатів у мери Києва від ключової партії в країні.

Зауваження про це Олександру Дубінському зробили в соціальних мережах. "Слугам народу" закинули, що в такий спосіб вони демонструють своє ставлення до Національного банку.

Самого ж Дубінського навіть звинуватили в зоофілії. "Якщо ви не знаєте до нього стоп-слова, то попросіть Ігоря Валерійовича, щоб вигулював свого собаку за вимогами закону – на повідку й в наморднику", – звернулися в соцмережах до Давида Арахамії.

Звідки походить вислів про "собачий рот"

Імовірно, з якогось богом забутого кримінального райончику. Втім в українській політиці він з'явився після повернення скандального заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

До слова "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

У такий спосіб політик і юрист звернувся до працівників Генеральної прокуратури України, пообіцявши все те ж – "ви*бати собачий рот".

Згодом висловлювання Портнова підхопив ще один скандальний політик Ілля Кива, який навіть назвав ініціатора диктаторських законів Януковича "класиком".

Сам депутат від "Опозиційної платформи – За життя" в такий спосіб висловився щодо відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Ілля Кива про "собачий рот": дивіться відео

Андрій Портнов, Ілля Кива й Олександр Дубінський – непоганий такий кружок за інтересами. Сподіваємося, ні в кого з цієї трійці немає домашніх тварин.

До слова, в Україні з 2017 року діє кримінальна відповідальність за знущання з тварин. За це можна загриміти за ґрати на термін до 8 років. Тож радимо не повторювати помилок наших "героїв".

Варто знати Дубінський відповів образами журналістам після питання про його зв'язок з Портновим та Шарієм

Слід зазначити, що після слів Іллі Киви навіть проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що "в жодному випадку не може підтримувати такі висловлювання". Це ж як треба "накосячити", щоб тебе засуджували всі й навіть Шарій.

Причини "нелюбові" Дубінського до Смолія: коротко