"Їб*мо собачий рот": одіозний "слуга" Дубінський вкотре оскандалився в стилі Портнова
Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прийшов на проєкт "Право на владу", але встиг оскандалитися ще до повноцінного старту програми. Усе через пост у соцмережах, через який політика навіть звинуватили в зоофілії.
Скандальний пост Олександр Дубінський опублікував у своєму інстаграмі.
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Негативну реакцію викликав підпис до поста. "Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі", – підписав "Слуга народу".
Поряд з підписом про "тупий собачий рот" зображене лише обличчя самого Дубінського, а також логотип проєкту "Право на владу".
Пост Дубінського про "тупий собачий рот" / скриншот
Як на це реагують люди
Звичайно ж, вкрай негативно. Вже у коментарях депутату написали, що він "зійшов з глузду". Також йому закинули, що "пуделю Коломойського" не гоже писати про собак.
Звісно ж, такий лексикон може виглядати цілком нормально для звичайного "Васі з району". Втім це виглядає доволі дивно від народного депутата України й одного з головних кандидатів у мери Києва від ключової партії в країні.
Зауваження про це Олександру Дубінському зробили в соціальних мережах. "Слугам народу" закинули, що в такий спосіб вони демонструють своє ставлення до Національного банку.
Самого ж Дубінського навіть звинуватили в зоофілії. "Якщо ви не знаєте до нього стоп-слова, то попросіть Ігоря Валерійовича, щоб вигулював свого собаку за вимогами закону – на повідку й в наморднику", – звернулися в соцмережах до Давида Арахамії.
Звідки походить вислів про "собачий рот"
Імовірно, з якогось богом забутого кримінального райончику. Втім в українській політиці він з'явився після повернення скандального заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.
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У такий спосіб політик і юрист звернувся до працівників Генеральної прокуратури України, пообіцявши все те ж – "ви*бати собачий рот".
Згодом висловлювання Портнова підхопив ще один скандальний політик Ілля Кива, який навіть назвав ініціатора диктаторських законів Януковича "класиком".
Сам депутат від "Опозиційної платформи – За життя" в такий спосіб висловився щодо відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Ілля Кива про "собачий рот": дивіться відео
Андрій Портнов, Ілля Кива й Олександр Дубінський – непоганий такий кружок за інтересами. Сподіваємося, ні в кого з цієї трійці немає домашніх тварин.
До слова, в Україні з 2017 року діє кримінальна відповідальність за знущання з тварин. За це можна загриміти за ґрати на термін до 8 років. Тож радимо не повторювати помилок наших "героїв".
Варто знати Дубінський відповів образами журналістам після питання про його зв'язок з Портновим та Шарієм
Слід зазначити, що після слів Іллі Киви навіть проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що "в жодному випадку не може підтримувати такі висловлювання". Це ж як треба "накосячити", щоб тебе засуджували всі й навіть Шарій.
Причини "нелюбові" Дубінського до Смолія: коротко
- Тут усе просто й, звичайно ж, справа в грошах. Річ у тім, що Олександр Дубінський входить до кола депутатів з так званого пулу Ігоря Коломойського.
- Натомість Яків Смолій поки ще очолює Національний банк України – орган, що націоналізував "Приватбанк", не дав довести його банкрутства й нині перешкоджає колишнім власникам, серед яких і Коломойський, повернути контроль.
- Тож, як би каламбурно це не звучало в даній ситуації, Ігор Коломойський нині "спустив усіх псів" на Якова Смолія.