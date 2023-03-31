В этом уверен российский правозащитник Марк Фейгин. В эфире 24 Канала он объяснил намерения Пригожина и кто ему позволяет делать свои одиозные заявления.

Смотрите также Пригожин может нацелиться на пост президента: бросит ли он вызов Путину

Публичная игра

Марк Фейгин называет Евгения Пригожина "человеком разговора", а не дела. Он ведет публичную игру, в которой критикует одних, сыплет какими-то заявлениями, но ничего серьезного за ними не будет. Более того – Пригожин не решится подсидеть Путина в кресле президента.

"Это исключено. Он может играть этим, но в президенты не пойдет. Это будет последняя его операция. Если замахнется на Путина, его дни будут сочтены. Сейчас ему позволяют говорить, пока он обещает взять Бахмут и так далее. Но расшатывать систему не дадут", – уверен правозащитник.

Марк Фейгин о призрачных амбициях Пригожина: смотреть видео

Пригожин – игрок

В политической деятельности Евгений Пригожин просто игрок, отметил Фейгин. Вероятно, у него есть команда политтехнологов, которые строят какую-нибудь политическую стратегию и консультируют бывшего заключенного. Но все его заявления – вполне личная "инициатива".

Я думаю, что мы имеем дело с эксцентричной фигурой, которая может позволить "жить от себя". Он сам по себе такой, не сделанный политтехнологами,

– уверен спикер.

А вот стоит за Пригожиным прямо Путин. Он использует его в своих военных целях. При этом, отмечает Марк Фейгин, "бывшего повара главы Кремля" ненавидит весь аппарат.

"Путин не любит менять лошадей. Дальше ситуация все хуже. Все они нервничают перед действиями украинской армии. Не до Пригожина сейчас. В обычных условиях его бы уже вернули на зону. Но ведь воевать должен кто-то, а воюют плохо. Поэтому все это продолжается", – резюмировал правозащитник.

Деятельность Пригожина: последнее