Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, будущее Пригожина, прежде всего, зависит от него самого и его действий. Но просматривается два варианта.

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Что ждет Пригожина

По мнению Эйдмана, если он перестанет критиковать членов путинского режима и резко "сдаст назад", то, по всей вероятности, ему выделят определенную нишу для заработка и не будут трогать. Это может быть, например, добыча алмазов в Африке или иная преступная деятельность. Сейчас видно, что Пригожин несколько сбавил обороты. А российские СМИ стали меньше его пиарить.

Но если тот и дальше будет критиковать некоторых представителей путинского режима, то будущее у него будет не таким радужным.

Если он снова начнет "быковать" на членов путинской олигархии, фактически подрывать репутацию армии, то ему не избежать отравления "новичком". Или могут элементарно посадить. Уже были такие случаи. Есть чувство, что его хотят куда-то отодвинуть. Но насколько далеко – узнаем в ближайшее время,

– отметил Эйдман.

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Что будет с зеками из ЧВК "Вагнера"

Недавно Пригожин заявил, что уже около 5 тысяч зэков из ЧВК "Вагнера" отработали контракт и вернулись в Россию. Эйдман считает, что это – ложь. Никто бы не позволил Пригожину отпускать заключенных.

У него была другая функция. Он должен был за эти полгода контракта уничтожить этих уголовников. Он, может быть, выпустил некоторых для показухи. Но массового выпуска ему провести не дадут,

– считает Эйдман.

Что Пригожин будет делать дальше: коротко