Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, майбутнє Пригожина насамперед залежить від нього самого та його дій. Але проглядається два варіанти.

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Що очікуватиме на Пригожина

На думку Ейдмана, якщо він перестане критикувати членів путінського режиму і різко "здасть назад", то, цілком ймовірно, що йому виділять певну нішу для заробітку і не чіпатимуть. Це може бути, до прикладу, видобування алмазів в Африці чи інша злочинна діяльність. Зараз видно, що Пригожин дещо збавив оберти. А російські ЗМІ почали менше його піарити.

Але якщо той і далі критикуватиме деяких представників путінського режиму, то майбутнє у нього буде не таким райдужним.

Якщо він знову почне "бикувати" на членів путінської олігархії, фактично підривати репутацію армії, то йому не уникнути отруєння "новичком". Або ж можуть елементарно посадити. Вже були такі випадки. Є відчуття, що його хочуть кудись відсунути. Але наскільки далеко – дізнаємося найближчим часом,

– зазначив Ейдман.

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Що буде з зеками із ПВК "Вагнера"

Нещодавно Пригожин заявив, що вже близько 5 тисяч зеків із ПВК "Вагнера" відпрацювали контракт та повернулися в Росію. Ейдман вважає, що це – брехня. Ніхто не дозволив би Пригожину відпускати ув'язнених.

В нього була інша функція. Він мав за ці пів року контракту знищити цих кримінальників. Він, можливо, випустив деяких для показухи. Але масового випуску йому провести не дадуть,

– вважає Ейдман.

Що Пригожин робитиме далі: коротко