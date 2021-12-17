В Египте и Турции: Арахамия призвал отдыхать на "народных курортах"
Источник:PavlovskyNews
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал новогодний отдых для однопартийцев. Он рассказал о собственных наставлениях.
Арахамия заявил, что стоит отдыхать на "народных курортах". В частности, в Египте и Турции, но точно не в Буковеле.
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Арахамия не считает Буковель "народным" из-за цен
По словам Арахамии, депутаты фракции понимают, что не стоит "светиться" на элитных отдыхах. По данным телеграмм-канала, когда камера выключилась, глава "слуг" уточнил, что не считает Буковель народным курортом из-за слишком высокие цены и упомянул о скандалах с отдыха.
У нас никто, кроме меня, не попадал в такие ситуации. Мне не надо рекомендовать. Я скажу им: "Проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году",
– отметил Арахамия.
Глава фракции "слуг" отметил, что его однопартийцы не попадали в резонансные ситуации, связанные с дорогим отдыхом. Он лишь вспомнил свой скандал, связанный с Мальдивами.Обратите внимание! В марте 2021 года в сети появились фото с отдыха Давида Арахамии на Мальдивах. Нардеп находился в одном из самых дорогих местных отелей – Amary Havodes.
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Отдых депутатов летом: коротко
- Большинство народных избранников из разных фракций убеждали, что их отпуск летом 2021 года будет скромным. Некоторые из них заверили, что даже будут работать во время отпуска.
- Член партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич планировала вместе с ребенком поехать в Грецию на 7 дней и 6 ночей. Такой отдых стоил 1 500 евро.
- Экс-глава партии "слуг" Александр Корниенко предполагал, что поедет в Турцию. Мол, сейчас это ближайший и самый демократичный курорт.
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