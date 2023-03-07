Его глаза, голос и то, как он курил сигарету, – семья узнала брата, расстрелянного оккупантами

Российские оккупанты расстреляли украинского пленника за слова "Слава Украине". Личность украинского военного удалось установить.

Сестра расстрелянного пленника узнала брата. На данный момент она попросила не раскрывать информацию о его имени и других деталях.

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Сестра убитого пленника просит о молчании

Украинская журналистка София Кочмар-Тимошенко пишет, что сестра погибшего говорит, что "это 100 процентов" ее брат. "Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету", – цитирует журналистка сестру.

Она отметила, что сестра убитого украинского военного просит молчания, "пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра".

Юрист и военнослужащий Маси Наем в фейсбуке предлагал 1 тысячу долларов за имя пленника, которого застрелили россияне. В то же время, в комментариях Наему предложили передать деньги тем, кто назовет тех убийц украинского пленника.

Утром 7 марта София Кочмар-Тимошенко опубликовала еще одно сообщение, в котором сообщила, что шестеро членов семьи уверены, что это их брат и сын.

"Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: маме очень плохо, просим тишины. Я уважаю их право. И тоже всячески содействую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка.

Оккупанты расстреляли украинского пленника: что известно

В понедельник, 6 марта, в сети появилось видео, как российские военные расстреляли украинского пленника. Оккупанты совершили военное преступление и в упор расстреляли украинца после слов "Слава Украине".

На варварство россиян отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, заявивший, что военные преступления культивируются в России, а пропаганда отбеливает их мифами о "нацистах".

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела безоружного человека началось расследование. Также СБУ открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира. Он подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану.

Также на военное преступление России отреагировал Владимир Зеленский. Президент выложил в сеть иллюстрацию. На ней было всего три фразы: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине!" Также Зеленский упомянул об убитом пленнике во время обращения к украинцам.

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