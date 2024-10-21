Так для 24 Канала прокомментировала заявления коллаборанта Владимира Сальдо о польских наемниках журналистка из Херсона Евгения Вирлич, которая знакома с деятельностью Сальдо уже много лет. Она уверяет, этот предатель регулярно поднимает тему участия в войне в Украине воинов иностранных государств.

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"Это был спектакль"

Для Сальдо любимая тема – "польские и англосаксонские наемники". Ранее он уже пробовал "раскрутить" эту тему, но не удалось.

"Сальдо выложил видео, где якобы польский воин, которого взяли в плен россияне, говорит на польском. Мы сразу опровергли это, поскольку это был спектакль. Если любой послушает настоящую польскую речь, то поймет, что это не поляк говорит", – сказала Евгения Вирлич.

По словам журналистки, после опровержения этого фейка Сальдо перестал публиковать подобные видео. Но несмотря на это регулярно коммуницирует на пропагандистских ресурсах утверждения о наличии поляков на фронте в Украине.

Примерно раз в неделю он выдает подобный мрак. Кроме того, он участвует регулярно в деятельности различных российских ресурсов, где рассказывает о коллективном Западе, нацистах, фашистах и все остальное, – рассказала журналистка.

"И вот на этой неделе он придумал польских наемников. Но теперь уже это только слова, потому что с тем постановочным видео они действительно очень сильно "налажали", – добавила Вирлич.

Напомним, кроме своей пропагандистской деятельности Владимир Сальдо известен и похищением урожая зерновых с оккупированных территорий Юга и Приазовья. За это он уже получил подозрение от Херсонской областной прокуратуры и и заочно предстанет перед судом. Добавим, что в ноябре 2023 года Владимира Сальдо уже признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.