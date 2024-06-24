Российская информационная система раскрывает подробные данные обо всех операциях с агропродукцией на оккупированных территориях. В частности, масштабах похищения украинского урожая, его перемещения и дальнейшей реализации в России и за ее пределами.

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Сколько зерна потеряла Украина

Украина потеряла по меньшей мере 8.5 миллионов тонн урожая в 2023 году из-за оккупации южных и восточных регионов. Это стало известно благодаря утечке данных из российской информационной системы "Зерно".

Известно, что эта система фиксирует все операции с зерном и продуктами его переработки на территории России и оккупированных регионах Украины.

Что известно об информационной системе "Зерно" Федеральная государственная информационная система "Зерно" является автоматизированной системой, предназначенной для отслеживания поставок зерна и его переработанных продуктов на территории России. С 1 марта 2023 года ее использование стало обязательным. В системе регистрируется информация о каждой партии зерна или продуктов его переработки, включая год урожая, место выращивания и другие характеристики. При перемещении партий предприятия оформляют сопроводительный документ для идентификации зерна.

Сколько зерна собрано на оккупированных территориях

Согласно данным ФГИС "Зерно", на ноябрь 2023 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей было собрано 5.7 миллионов тонн урожая, в том числе 4.7 миллионов тонн зерновых и 679 тысяч тонн масличных культур.

В Крыму оккупанты собрали еще 2.6 миллионов тонн зерновых и 86 тысяч тонн масличных культур. Таким образом, общие потери Украины в 2023 году составляют минимум 8.5 миллионов тонн урожая.

Информация, которую получили из ФГИС "Зерно" / Фото KibOrg

Эти потери подтверждаются и другими источниками. Исследователи NASA Harvest оценили, что на оккупированных территориях Украины было собрано не менее 6,4 миллиона тонн пшеницы.

Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что на "новых территориях" в 2023 году было собрано 4 миллиона тонн зерна.

Кто руководит украденным урожаем

На оккупированных территориях активно действуют российские компании, которые занимаются присвоением украинского агробизнеса.

Например, компания "НИКА" из Воронежской области в 2023 году пыталась присвоить ряд заброшенных бизнесов в Чаплинском районе Херсонщины. Частные предприниматели Александр и Евгений Немыкины, а также Павел Немычко собрали более двух тысяч тонн ячменя в Верхних Серогозах. Игар Горбач собрал по тысяче тонн ячменя и озимой пшеницы через компанию "Агры-Юг".

Куда попадает украденное зерно

Со второй таблицы ФДИС "Зерно" видно, что оккупанты вывезли более 184 тысяч тонн агропродукции в Ростовскую область и Краснодарский край.

В частности, компания "Грифон Агротранс" в 2023 году просила квоты на беспошлинный вывоз агропродукции из оккупированной Херсонщины. Ее директор, Григорий Ставицкий, во время общения с журналистами угрожал им и пытался преуменьшить свою преступную деятельность, рекомендовав меньше интересоваться делами компании.

Ставицкий также заявил, что зерно якобы принадлежит России. В базе данных ФГИС "Зерно" по Херсонской области содержится почти 350 записей об операциях, осуществленных компанией Ставицкого.

Информация об операциях с ФГИС "Зерно" / Фото KibOrg

Чаще всего среди получателей груза значится ООО "АВАЛ", что находится в Севастополе, однако также есть другая информация о компаниях из Ростова, Краснодара и Воронежа.

Например, ростовская компания "Топ Грейн Л.Т.Д." приобрела 2000 тонн ячменя и 2800 тонн гороха из Херсонской области.

Какая политика оккупантов по вывозу агропродукции

Выявлено, что из-за введения "указа губернатора Херсонской области №49-у", оккупационная власть с августа 2023 года контролирует выдачу разрешений на вывоз агропродукции, ограничивая их только для компаний, зарегистрированных в ФГИС "Зерно".

Документ определил ряд учреждений, которые могут выдавать такие разрешения, среди них: "Минсельхоз", ГУП "Херсонская зерновая компания", ООО "Б-АГРО" и компания "Эверест". Если первые два учреждения непосредственно связаны с Сальдо, то по последним двум возникают вопросы.

Компания "Эверест" фигурирует в письме заместителя министра Минстроя России Васильева к Владимиру Сальдо, где отмечается, что компанию обделили вниманием при распределении активов. Однако, позже, в соответствии с указом №49-у, "Эверест" получил желаемый актив – элеватор.

ООО "Б-АГРО", возглавляемое Виктором Булюком, сыном Виталия Булюка, влиятельного деятеля, который сотрудничает с оккупантами с 2022 года, контролирует Новоалексеевский и Серогозский элеваторы. "Б-АГРО" реализовала более 100 тысяч тонн агропродукции, покупателями которой были такие компании как "Кубань-Форвард", "ТД Фрегат" и "Агро-Фрегат". Директора этих компаний отрицают связь с "Б-АГРО".

Другие компании с орбиты Сальдо также присваивают агробизнесы. "Сервис Мясо", "Таврические Свиньи" и "Б-ГРАУНД", связаны с семьей Булюков, активно действуют на оккупированной территории.

ООО "Таврические свиньи" получило под контроль предприятие "Рис Украины", что увеличило налоговые поступления в бюджет на 5.4 миллиона рублей.

"Сервис Мясо" после получения фермерского хозяйства "Аделаида" увеличило налоговые поступления на 2.3 миллиона рублей. Максим Кугут, директор "Сервис Мясо", также подал запрос на передачу имущества еще нескольких компаний от имени директора "Б-ГРАУНД".

Как выглядит распределение агропродукции / Инфографика KibOrg