Російська інформаційна система розкриває детальні дані про всі операції з агропродукцією на окупованих територіях. Зокрема, масштаби викрадення українського врожаю, його переміщення та подальшу реалізацію у Росії та за її межами.

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Скільки зерна втратила Україна

Україна втратила щонайменше 8.5 мільйонів тонн врожаю у 2023 році через окупацію південних та східних регіонів. Це стало відомо завдяки витоку даних з російської інформаційної системи "Зерно".

Відомо, що ця система фіксує всі операції з зерном і продуктами його переробки на території Росії та окупованих регіонах України.

Що відомо про інформаційну систему "Зерно" Федеральна державна інформаційна система "Зерно" є автоматизованою системою, призначеною для відстеження поставок зерна та його перероблених продуктів на території Росії. З 1 березня 2023 року її використання стало обов’язковим. У системі реєструється інформація про кожну партію зерна або продуктів його переробки, включаючи рік врожаю, місце вирощування та інші характеристики. При переміщенні партій підприємства оформлюють супровідний документ для ідентифікації зерна.

Скільки зерна зібрано на окупованих територіях

Згідно з даними ФДІС «Зерно», на листопад 2023 року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей було зібрано 5.7 мільйонів тонн врожаю, зокрема 4.7 мільйонів тонн зернових та 679 тисяч тонн олійних культур.

У Криму окупанти зібрали ще 2.6 мільйонів тонн зернових та 86 тисяч тонн олійних культур. Таким чином, загальні втрати України у 2023 році складають мінімум 8.5 мільйонів тонн врожаю.

Інформація, яку отримали з ФДІС "Зерно" / Фото KibOrg

Ці втрати підтверджуються й іншими джерелами. Дослідники NASA Harvest оцінили, що на окупованих територіях України було зібрано щонайменше 6,4 мільйона тонн пшениці.

Тим часом російський диктатор Владімір Путін заявив, що на "нових територіях" у 2023 році було зібрано 4 мільйони тонн зерна.

Хто керує вкраденим врожаєм

На окупованих територіях активно діють російські компанії, які займаються привласненням українського агробізнесу.

Наприклад, компанія "НИКА" з Воронезької області у 2023 році намагалася привласнити низку покинутих бізнесів у Чаплинському районі Херсонщини. Приватні підприємці Алєксандр та Євгєній Нємикіни, а також Павєл Нємичко зібрали понад дві тисячі тонн ячменю у Верхніх Сірогозах. Ігарь Горбач зібрав по тисячі тонн ячменю та озимої пшениці через компанію "Агри-Юг".

Куди потрапляє вкрадене зерно

З другої таблиці ФДІС "Зерно" видно, що окупанти вивезли понад 184 тисячі тонн агропродукції до Ростовської області та Краснодарського краю.

Зокрема, компанія "Грифон Агротранс" у 2023 році просила квоти на безмитний вивіз агропродукції з окупованої Херсонщини. Її директор, Григорій Ставіцький, під час спілкування з журналістами погрожував їм і намагався применшити свою злочинну діяльність, рекомендувавши менше цікавитися справами компанії.

Ставіцький також заявив, що зерно нібито належить Росії. У базі даних ФДІС "Зерно" по Херсонській області міститься майже 350 записів про операції, здійснені компанією Ставіцького.

Інформація про операції з ФДІС "Зерно" / Фото KibOrg

Найчастіше серед отримувачів вантажу значиться ТОВ "АВАЛ", що знаходиться в Севастополі, однак також є інша інформація про компанії з Ростову, Краснодару та Воронежу.

Наприклад, ростовська компанія "Топ Грейн Л.Т.Д." придбала 2000 тонн ячменю та 2800 тонн гороху з Херсонської області.

Яка політика окупантів щодо вивозу агропродукції

Виявлено, що через введення "указу губернатора Херсонської області №49-у", окупаційна влада з серпня 2023 року контролює видачу дозволів на вивіз агропродукції, обмежуючи їх лише для компаній, зареєстрованих у ФДІС "Зерно".

Документ визначив низку установ, які можуть видавати такі дозволи, серед них: "Мінсільгосп", ДУП "Херсонська зернова компанія", ТОВ "Б-АГРО" та компанія "Еверест". Якщо перші дві установи безпосередньо пов'язані з Сальдо, то щодо останніх двох виникають питання.

Компанія "Еверест" фігурує у листі заступника міністра Мінстрою Росії Васильєва до Владіміра Сальдо, де зазначається, що компанію обділили увагою при розподілі активів. Однак, пізніше, відповідно до указу №49-у, "Еверест" отримав бажаний актив – елеватор.

ТОВ "Б-АГРО", очолюване Віктором Булюком, сином Віталія Булюка, впливового діяча, який співпрацює з окупантами з 2022 року, контролює Новоолексіївський та Сірогозський елеватори. "Б-АГРО" реалізувала понад 100 тисяч тонн агропродукції, покупцями якої були такі компанії як "Кубань-Форвард", "ТД Фрегат" та "Агро-Фрегат". Директори цих компаній заперечують зв'язок із "Б-АГРО".

Інші компанії з орбіти Сальдо також привласнюють агробізнеси. "Сервис Мясо", "Таврические Свиньи" та "Б-ГРАУНД", пов'язані з сім'єю Булюків, активно діють на окупованій території.

ТОВ "Таврические свиньи" отримало під контроль підприємство "Рис України", що збільшило податкові надходження до бюджету на 5.4 мільйона рублів.

"Сервис Мясо" після отримання фермерського господарства "Аделаїда" збільшило податкові надходження на 2.3 мільйона рублів. Максим Кугут, директор "Сервис Мясо", також подав запит на передачу майна ще декількох компаній від імені директора "Б-ГРАУНД".

Як виглядає розподіл агропродукції / Інфографіка KibOrg