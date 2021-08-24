Его мечта: Верховная Рада поддержала больного первого президента Кравчука в День Независимости
Источник:24 канал
Верховная Рада 24 августа собралась на торжественное заседание. Присутствовали второй, третий и пятый президенты Украины. Глава государства Владимир Зеленский призвал поддержать первого президента Леонида Кравчука, который сейчас находится в больнице.
Зеленский подчеркнул, что депутаты будут рассматривать вопрос большого Государственного герба.
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Большой Государственный герб должен был представлять Кравчук
Должен был сегодня представлять первый президент Украины Леонид Кравчук. Я хочу, чтобы мы сейчас его поддержали. Это очень важно. Это его идея, его мечта,
– призвал президент.
Глава государства отметил, что Кравчук беспрекословно заслуживает аплодисментов и поддержки. Также Зеленский пожелал первому президенту здоровья.
Смотрите выступление президента Зеленского в Верховной Раде:
Что известно о состоянии Леонида Кравчука
- Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады 28 июня в День Конституции.
- Впоследствии стало известно, что 29 июня первому президенту сделали операцию на сердце.
- Кравчук отказался лечиться за границей.
- Последняя информация, которая была известна о Кравчуке, – он подключен к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.
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