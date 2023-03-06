Его последними словами были "Слава Украине": оккупанты расстреляли украинского военнопленного

Российские захватчики казнили пленного украинского военного. Они жестоко расстреляли его после того, как он сказал "Слава Украине".

Так, оккупанты расстреляли безоружного украинского военного. Он не проявлял агрессии, передает 24 Канал.

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Видео этого зверства обнародовали в сети, однако по этическим соображениям мы не можем его распространить. Следует отметить, что кадры – особо жестокие.

У Зеленского отреагировали

На очередные зверства окупантов уже отреагировали в Офисе Президента. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что военные преступления культивируются в России, а пропаганда отбеливает их мифами о "нацистах".

Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости,

– сказал чиновник.

Он заверил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков просят у Twitter максимальной огласки, чтобы российскую жестокость увидел весь мир. Отмечают, что защитник должен получить Героя Украины посмертно.

Это не единственное доказательство зверств россиян

К сожалению, эта жестокость – не единственное доказательство зверств россиян в отношении военнопленных украинцев. Напомним, в июле 2022 года оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, в которой держали военнопленных. Тогда погибли, по меньшей мере, 50 украинцев, еще 130 были ранены. Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применила Россия.