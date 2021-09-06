"Его смерть глубоко потрясла меня": умер посол Ян Хеккер – близкий советник Меркель
Источник:МИД Германии
На 54 году жизни скончался бывший внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель Ян Хеккер. Его недавно назначили на должность посла Германии в Китае.
Смерть мужчины наступила в Китае. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.
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В Китае умер посол Германии и экс-советник Меркель
С глубокой скорбью и смущением мы узнали о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора, доктора Яна Хеккера,
– написали в ведомстве.
Там также заверили, что сейчас мысли – "с его семьей и близкими".
Известно, что мужчине было всего 54 года, а послом в Китае он стал только в августе 2021 года. Хеккера считали доверенным лицом Меркель.
Глубоко поразила меня, – Меркель о смерти Хеккера
Ангела Меркель отреагировала на смерть Яна Хеккера.
Смерть Яна Хеккера глубоко поразила меня. Я оплакиваю потерю ценного долгосрочного советника,
– заверила канцлер Германии.
Она отметила, что он был очень человечным и имел глубокие профессиональные знания. Меркель поблагодарила Хеккера за сотрудничество и заверила, что была счастлива так тесно работать с ним в течение многих лет.
"Мои глубокие соболезнования высказываются его жене, детям и другим близким в их неизмеримой боли", – подытожила канцлер.
Сейчас обязанности главы дипмиссии временно будет исполнять Франк Рюккерт.
Что известно о Яне Хеккере
- С 2017 по 2021 год Ян Хеккер возглавлял отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития.
- По информации СМИ, он был доверенным лицом Ангелы Меркель.
- В 2011 – 2015 годах – работал судьей в Федеральном административном суде.
- В 1999 – 2011 годах – был работником МВД Германии.
- У Яна Хеккера осталась жена и 3 детей.