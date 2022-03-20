С его спины достали пулю, а сестра и папа не выжили: история 17-летнего Михаила

Вражеские войска не перестают цинично обстреливать мирных жителей. 17-летний Михаил, которому чудом удалось выжить, – явный тому пример.

Парень находится в Харьковском институте общей и неотложной хирургии имени Зайцева. 17-летнему Михаилу удалось спастись от оккупантов, а вот его отцу и сестре – нет. Об этом он рассказал фотожурналисту из США Алексу Лори.

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Семью обстреляли оккупанты, когда она эвакуировалась на авто

Парень рассказывает, что они с семьей хотели выбраться в более безопасное место. В их доме не было ни света, ни воды. Михаил заметил, что ехали они очень медленно, а также имели с собой белые флаги.

К сожалению, российские военные обстреляли их авто из крупнокалиберного пулемета. Отцу и сестре Михаила в результате этого выжить не удалось. У самого парня из спины вытащили пулю, а его мама до сих пор находится на лечении.

У нас были белые флаги, но русские войска все равно убили половину моей семьи. Моего отца и мою сестру,

– подчеркнул он.

Михаил рассказал, как его семью обстреляли российские военные:

И это, к сожалению, не редкие случаи, когда оккупанты подло обстреливают мирных людей. Они убивают наших земляков и во время эвакуации, и тогда, когда они просто стоят в очереди за хлебом.

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